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Футбол

Килиан Мбаппе: Не все было плохо, однако мы злые и расстроены

Килиан Мбаппе: Не все было плохо, однако мы злые и расстроены

    • С голом, но без финала. Килиан Мбаппе и сборная Франции уступили Испании (4:5) в полуфинале Лиги Наций. После игры капитан французов пообщался с медиа.

    "Я не соглашался с арбитром по поводу компенсированного времени, но если я это скажу, подумают, что я злюсь. Если добавляют пять минут, нужно играть по крайней мере пять минут.

    Если говорить по горячим следам, мы сыграли хорошо. У нас были отрезки игры, которых давно не было. Но мы быстро пропустили два гола в первом тайме – то же самое произошло и во втором. Мы не были последовательными на протяжении всех 90 минут.

    Защита из-за обстоятельств? Это не оправдание, мы – игроки высочайшего уровня. Не все было плохо, однако, конечно, мы злые и расстроены", – сказал Мбаппе.

    Добавим, что матч за третье место между Германией и Францией состоится 8 июня в Штутгарте. Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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