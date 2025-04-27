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Футбол

Каталонское трио получило самые высокие оценки за финальный матч Копа дель Рей

Каталонское трио получило самые высокие оценки за финальный матч Копа дель Рей

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    • В решающей встрече Кубка Испании "Барселона" обыграла "Реал" (Мадрид) по итогам овертайма (3:2).

    Статистические порталы SofaScore и FlashScore выше всего оценили усилия автора двух ассистов Ламина Ямаля, а также футболистов, которые своими голами оформили камбек каталонцев.

    Каталонское трио получило самые высокие оценки за финальный матч Копа дель Рей

    В стартовом составе "сливочных" лучшие показатели у Джуда Беллингема и Орельена Чуамени. Среди вышедших на замену игроков, аналитики выделили Килиана Мбаппе и Арду Гюлера.

    Каталонское трио получило самые высокие оценки за финальный матч Копа дель Рей

    В "королевском клубе" почти вся линия защиты, за исключением Антонио Рюдигера, получила самые низкие оценки.

    www.ua-football.com

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