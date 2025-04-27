Куршумлия-Баня (W15). Фирман стала призером турнира ITF в парном разряде

Украинская теннисистка Анастасия Фирман стала призером парных соревнований ITF W15 в Сербии



В решающем матче турнира в Куршумлия-Баня Анастасия Фирман и ее напарница Тея Никчевич из Черногории, посеянные под вторым номером, уступили третьей сеяной паре из Нидерландов Джой де Зеув/Бритт дю Пре – 3:6, 3:6.

18-летняя Анастасия Фирман шестой раз в карьере сыграла в финале турнира ITF в парном разряде и боролась за свой второй титул. В этом сезоне она третий раз дошла до решающего матча в паре и третий раз потерпела поражение.



btu.org.ua