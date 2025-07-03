Уимблдон. Юлия Стародубцева против Людмилы Самсоновой во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сыграет во втором круге турнира в Великобритании. Матч против “нейтральной” Людмилы Самсоновой пройдет четвертым запуском на Корте №18 (начало ориентировочно в 19:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 17/02/2000 (25 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост:

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 67 (09/06/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 03/07/2025): 128/86

Призовые за карьеру: $1,166,493



Дата рождения: 11/11/1998 (26 лет)

Место рождения: Оленегорск, россия

Рост: 182 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 5 (2024 – ‘s-Hertogenbosch; 2022 – Washington DC, Cleveland, Tokyo; 2021 – Berlin)

Высший рейтинг WTA: 12 (27/02/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 03/07/2025): 326/210

Призовые за карьеру: $6,953,536

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H2H: 1-0

2025 | Мадрид (WTA 1000) | грунт | R3 | Стародубцева 2:6, 7:6(2), 6:0

Путь на турнире

Юлия Стародубцева

R1: [WC] Франческа Джонс (Великобритания, №122) 1:6, 6:3, 6:1

Людмила Самсонова

R1: Майя Джойнт (Австралия, №41) 6:3, 6:2

История на турнире

Юлия Стародубцева – 4/1 | Стародубцева во второй раз играет на Уимблдоне. В прошлом году она стартовала с квалификации и дошла до второго круга основной сетки.

Людмила Самсонова – 7/4 | Самсонова четвертый раз выступает в основной сетке соревнований. В 2021 году она смогла дойти до четвертого круга.

Выступления на траве (на 03/07/2025):

Юлия Стародубцева – 8/6 (3/4 в этом году)

Людмила Самсонова – 32/16 (4/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета Уимблдона)

Юлия Стародубцева – 14/21

Grand Slam – 4/3 | Australian Open – R1, Roland Garros – R3

WTA 1000 – 7/5 | Доха – QR1, Индиан-Уэллс – QR1, Майами – R1, Мадрид – R4, Рим – QR1

WTA 500 – 5/8 | Абу-Даби – R1, Мерида – R1, Штутгарт – QR1, Бад-Гомбург – FQR

WTA 250 – 1/4 | Окленд – R1, Сингапур – R1, Ноттингем – R1

WTA 125 – 0/3 | Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан – R1, Париж – R1, Илкли – R1

ITF WTT – 0/1 | Сарагоса – R1

Людмила Самсонова – 20/15

Grand Slam – 4/2 | Australian Open – R2, Roland Garros – R4

WTA 1000 – 6/6 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R2, Мадрид – R3, Рим – R2

WTA 500 – 6/5 | Брисбен – R1, Аделаида – 1/2, Абу-Даби – R1, Штутгарт – R1, Берлин – 1/2

WTA 250 – 4/2 | Страсбург – Финал, Хертогенбос – R1

Последние 5 матчей:

Юлия Стародубцева – В, П, В, П, П

Людмила Самсонова – В, П, В, В, В

Национальный фактор:

Юлия Стародубцева – 12/6 | Стародубцева в этом году пять раз встречалась с представительницами россии и одержала три победы: против Самсоновой в Мадриде, Анастасии Потаповой на Ролан Гаррос и Виталии Дьяченко в Бад-Гомбурге.

Людмила Самсонова – 7/3 | Самсонова в этом сезоне дважды играла против украинок: проиграла Юлии Стародубцевой в Мадриде и обыграла Даяну Ястремскую на Ролан Гаррос.

• Юлия Стародубцева сыграет 30-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 13 побед (45%).

• Людмила Самсонова проведет 254-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 144 победы (57%).

• Юлия Стародубцева сыграет 11-й матч в основной сетке на турнире Grand Slam. На ее счету 4 победы (40%).

• Людмила Самсонова проведет 46-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 25 побед (56%).

• Юлия Стародубцева 3-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (второй раз на Уимблдоне). Украинка попробует впервые выйти в третий круг соревнований такого уровня.

• Людмила Самсонова 14-й раз сыграет во втором круге на турнире Grand Slam (третий раз на Уимблдоне). Теннисистка семь раз проходила в следующий круг соревнований (дважды на Уимблдоне).

Победительница этого матча получит 152 000 фунтов стерлингов призовых и 130 рейтинговых очков. Проигравшая – 99 000 фунтов стерлингов призовых и 70 рейтинговых очков.

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