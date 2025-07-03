Марко начинают раздражать вопросы про Ферстаппена

В последние дни пресса только и пишет о том, что переход Макса Ферстаппен из Red Bull Racing в Mercedes – вопрос решённый. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко в свежем комментарии для австрийской Kleine Zeitung вновь заявил, что Макс останется в команде.

Хельмут Марко: «Макс ничего не подписывал и не мог ничего подписать. Все эти разговоры уже начинают раздражать. Раз за разом нам задают одни и те же вопросы, а мы на них даём одни и те же ответы, поскольку ничего не изменилось по сравнению с изначальной ситуацией».

Прокомментировал Марко и ситуацию с напарником Ферстаппена. По словам австрийского специалиста, Юки Цунода доедет сезон до конца в Red Bull Racing.

«План заключается в том, чтобы он вместе с нами доехал до конца сезона – в этом отношении ничего не изменилось, – добавил Марко. – У нас просто нет альтернативы.

Мы провели разговор с Юки и его инженерами. В Шпильберге он был совершенно не в своей тарелке. Мы хотим его стабилизировать и не использовать на его машине настройки, близкие к настройкам Макса. Это должно ему помочь».

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