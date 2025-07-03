Даниил ЛОЗАН: «Призовые на Гран-при WBC есть, и они очень хорошие»

WBC. Даниил Лозан (справа)

Даниил Лозан – один из самых перспективных украинских боксеров, выступающий в весовых категориях до 67 и 64,5 кг. Лозан участвует в Гран-при WBC и успешно преодолел двух соперников на стадии 1/16 и 1/8 финала. Уже в августе украинец будет боксировать в четвертьфинале турнира против соперника из Казахстана.

Об этом и другом Даниил рассказал в эксклюзивном интервью для сайта Sport.ua.

– Как дела после второго этапа гран-при? В какой форме находишься?

– Все в порядке. Сейчас набираю обороты и готовлюсь к следующему этапу Гран-при WBC.

– Что скажешь о поединке против Басрана? Какова оценка соперника?

– О поединке могу сказать одно – мы победили и это уже хорошо, это уже другая история. Эрик Басран – опытный боец, но показалось, что он несколько со мной перенервничал.

– Ты пробился в четвертьфинал турнира. Насколько для тебя важным является это достижение?

– Пока не придаю этому особого значения, ведь кубок Сулеймана еще не мой.

– Что думаешь о тех боксерах, которые остались на гран-при в твоем весе? Кто из них самый опасный?

– Все оставшиеся боксеры хорошие бойцы. Думаю, один из самых опасных как раз таки представитель Казахстана, с которым я в следующем бою буду меряться силами, а также представитель Узбекистана, который находится ниже в турнирной сетке.

– Как проходит подготовка к третьему этапу?

– Подготовка только началась, пока включаемся в работу, ничем особенным она отличается от предыдущих, кроме того, что будет еще тяжелее, ведь вкладываться надо гораздо больше.

– Как оцениваешь казаха, с которым будешь боксировать в 1/4 финала?

– Он очень опытный боксер, за плечами которого большой бэкграунд в любительском боксе.

– Как тебе организация турнира? Какие общие впечатления?

– Организация хорошая. Есть, конечно, свои исключения, где они «колотят миром», но в целом все отлично

– Что вам обещают за победу на гран-при? Какой приз?

– Насколько я знаю, это кубок Хосе Сулеймана, а также пояс WBC Silver в своей весовой категории.

– Платят ли вам призовые на каждой стадии гран-при?

– Да, призовые есть и они очень хорошие, нас не обижают в этом плане.

– Покрывает ли WBC расходы боксеров на гран-при? (Перелет, проживание и прочее)

– Конечно, все наши расходы покрывают шейхи и WBC. Можно сказать, что перелет, трансфер и проживание предоставляют под ключ.

– Как оцениваешь выступления других украинцев на Гран-при?

– Все наши ребята молодцы.

– Давай перейдем к теме боя Усик – Дюбуа 2. Что ты думаешь о нынешней форме Даниэля?

– Ничего не думаю, потому что он какой был такой и остался. Ну, победил он Джошуа, побил Хрговича и Миллера. По сравнению с Усиком, последние двое – это середняки. Не думаю, что чем-то удивит Александра. Более того, все думают, что Дюбуа стал более храбрым, но эта храбрость может еще сыграть с ним злую шутку. Посмотрим.

– Сможет ли Дюбуа показать Усику что-то новое и создать опасность?

– Что-то новое он не покажет. Возможно, только будет более настойчивым с первых раундов.

– В предыдущем поединке британец ударил ниже пояса и всем до сих пор доказывает, что там был чистый удар. Как ты оцениваешь этот эпизод?

– Действительно, по моему мнению, там был спорный момент, но это вполне справедливое решение рефери. Фактически Дюбуа нарушил правила и ударил ниже пояса, за что, кстати, с него балл не сняли. Однако «реф», поскольку он имел на это право, взял все же не вынужденную паузу. В общем, Даниэль не довел дело до конца, а Александр в этом эпизоде хотел побыстрее вернуться в бой, и даже было слышно, что угол украинца говорил ему, чтобы тот не спешил и восстановился после этого удара ниже пояса.

– Какой твой прогноз на бой Усик – Дюбуа-2?

– Конечно, как настоящий поклонник Александра Усика, я верю, что он уверенно разберется с Дюбуа, и даже если бы не был его сторонником, придерживался бы того же мнения. Александр делает важные выводы из предыдущих боев. Хороший пример – это второй поединок против Тайсона Фьюри. Поэтому, переживания на этот раз минимальны. Да, это супертяжелый вес и это бокс, поэтому мы должны быть готовы ко всему, но не думать о плохом и настраиваться на лучшее.

sport.ua