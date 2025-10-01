Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Тони

Бывший чемпион мира американский боксер Джеймс Тони выразил желание провести поединки против звездных супертяжеловесов современности.

«Тайсон Фьюри, Александр Усик, Энтони Джошуа? Легкая работа. Мы тренируемся, это будет легкая работа, поверьте мне. Я все равно нокаутирую всех этих ублюдков. Точка», – отметил Джеймс Тони.

Ранее экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика. Тони выбрал Теренса Кроуфорда, Дэвида Бенавидеса, который недавно победил Александра Гвоздика, и Джервонту Дэвиса.

sport.ua