Боксер, отправивший Тайсона в больницу, назвал фаворита Усик – Фьюри 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Известный шведский боксер хевивейта Отто Валлин поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон может победить, в первом бою он был близким к этому. Если бы немного повезло, он мог бы выиграть. Усик выиграл первый бой, поэтому на этот раз точно является фаворитом. Но я ожидаю что это снова будет очень близкий бой, победить может любой», – сказал Валлин.

Фьюри дрался с Валлином в 2019 году и победил единогласным решением судей. Для Тайсон это был тяжелый бой, Валлин разбил Фьюри лицо, после чего британец попал в больницу, где ему наложили 42 шва.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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