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Футбол

Гвардиола – о матче против МЮ: Возможно, кому-то из вингеров придется сыграть в обороне

Специалист ответил на вопросы журналистов

Гвардиола - о матче против МЮ: Возможно, кому-то из вингеров придется сыграть в обороне

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выступил на пресс-конференции накануне матча АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

    "Возможно, кому-то из вингеров придется сыграть в обороне, а может мы выберем схему с пятью защитниками. Мы изучаем все возможные варианты, но душа и дух команды остаются несокрушимыми.

    Понимаю, что болельщики могут скучать. Эта команда сделала то, чего никто не делал другой. Побили рекорды. Просто призываю фанатов быть рядом до конца", – сказал Пеп.

    15 декабря состоится матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед".

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    www.ua-football.com

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