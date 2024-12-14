Гвардиола – о матче против МЮ: Возможно, кому-то из вингеров придется сыграть в обороне

Специалист ответил на вопросы журналистов
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выступил на пресс-конференции накануне матча АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
"Возможно, кому-то из вингеров придется сыграть в обороне, а может мы выберем схему с пятью защитниками. Мы изучаем все возможные варианты, но душа и дух команды остаются несокрушимыми.
Понимаю, что болельщики могут скучать. Эта команда сделала то, чего никто не делал другой. Побили рекорды. Просто призываю фанатов быть рядом до конца", – сказал Пеп.
15 декабря состоится матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед".
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