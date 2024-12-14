Свищев назвал Гашека сбитым летчиком, у которого проблемы с головой

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на радость бывшего чешского вратаря Доминика Гашека по поводу отмены «Вечера русского наследия» в НХЛ.

«Гашек не имеет никакого отношения к тому, что в НХЛ отменили «Вечера русского наследия». Не нужно называть это победой. Гашек — сбитый летчик, у которого проблемы с головой. Никому он не интересен ни как спортсмен, ни как политик.

А «Коламбус» решил повременить с этим мероприятием, чтобы не было скандалов, потому что местная украинская диаспора начала возбухать и подняла визг, писк», — цитирует «ВсеПроСпорт» Свищева.

В НХЛ пройдет «Вечер русского наследия». Гашек — в ярости

Источник