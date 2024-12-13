FIA Gala завершилась, сезон официально закрыт!

В этом году FIA Gala, т.е. торжественная церемония вручения призов победителям и призёрам чемпионатов мира, которые проводятся под эгидой федерации, впервые проходила в Кигали, столице Руанды.

Как всегда, всё было по-настоящему торжественно, пышно и очень официально, разве что происходящее несколько оживляли довольно динамичные, хотя местами казавшиеся несколько затянутыми видеоролики, посвящённые этим чемпионатам и напомнившие всем о самых ярких моментах автоспортивного года.

Всё началось с картинга: кубки победителю и призёрам первенства мира, прежде всего юному британцу Кензо Крейги, выигравшему главный трофей, вручал Ландо Норрис, гонщик McLaren и вице-чемпион Формулы 1.

Затем представитель Toyota Gazoo Racing получил приз за победу в командном зачёте чемпионата мира по ралли-рейдам, после чего свои награды получили экипажи, занявшие первые три первых места в личном зачёте. Правда, только бронзовые призёры выехали на сцену на своём могучем гоночном внедорожнике. А главные награды были вручены Нассеру Аль-Аттии и его штурману – гонщик из Катара выиграл свой третий титул, в этом году выступая на Prodrive Hunter T1+. Впрочем, под конец сезона он пересел на новейшую Dacia Sandrider.

В чемпионате мира по ралли-кроссу в седьмой раз и в пятый подряд победил Йохан Кристофферсон, и он тоже выехал на сцену на боевом Volkswagen Polo KMS 601 RX. Хотя немного странно видеть, как из такой машины выходит джентльмен в смокинге, а не в гоночном комбинезоне и шлеме.

Следущей была очередь победителей чемпионата мира по гонкам на электромобилях, т.е. пилота Porsche Паскаля Верляйна и заводской команды Jaguar. Вот только немецкий гонщик не смог лично прилететь в Руанду – медики не разрешили после очень серьёзной аварии, в которую он попал в Сан-Паулу на первом этапе нового сезона. Но Паскаль прислал благодарственное видеообращение, которое было показано по ходу церемонии.

Новичком сезона по версии FIA был признан Габриэль Бортолето, в минувшее воскресенье с первой попытки выигравший титул в Формуле 2. А приз ему вручил не кто иной, как Макс Ферстаппен, причём сделал это молча, без всяких напутственных речей в адрес молодого гонщика. Не потому ли, что Бортолето в финале сезона одолел Айзека Хаджара, участника молодёжной программы Red Bull?

Затем на сцену по очереди поднимались представители команд, отличившихся в чемпионате мира по гонкам на выносливость, и Toyota Gazoo Racing, победившая в командном зачёте, даже выкатила на сцену свой гиперкар. Сначала приз получил Камуи Кобаяши, руководитель японской команды, затем чествовали гонщиков Ferrari, а напоследок свои заслуженные награды принимали новые чемпионы WEC – гонщики Porsche Penske Кевин Эстре, Андре Лоттерер и Лоран Вантур. А вручал им кубки легендарный бельгиец Жаки Икс.

Следующим номером программы оказалось новшество FIA – федерация впервые учредила награду за наиболее выдающиеся достижения в истории автоспорта, и первым человеком, кому она досталась, стала Мишель Мутон, вице-чемпионка мира по ралли 1982 года. Эту награду француженке, более 50 лет жизни посвятившей автоспорту, вручал лично Мохаммед бен Сулайем, сам в прошлом профессиональный раллист.

Президент FIA подчеркнул, что сейчас машины категории WRC буквально напичканы разнообразной электроникой, облегчающей задачу гонщикам, а тогда, более четырёх десятилетий назад, Мутон выигрывала ралли на технике абсолютно «аналоговой», и это была несколько иная история. Полноприводная 300-сильная Audi Quattro действительно была настоящим монстром, тем более по тем временам, при этом Мишель производила впечатление элегантной хрупкой дамы, но на раллийных трассах она творила настоящие чудеса.

Нет никаких сомнений, что эту элегантность госпожа Мутон не утратила и по сей день. Вполне символично, что именно ей доверили вручать кубки представителям Toyota Gazoo Racing, победившей в командном зачёте WRC, а потом и чемпионам мира, бельгийскому гонщику Hyundai WRT Тьери Невиллю и его штурману Мартейну Видаге.

Разумеется, Формулу 1 оставили, что называется, «на сладкое». Но перед этим ещё были вручены награды победителям молодёжных формул – Леонардо Форнароли (Ф3) и Габриэле Бортолето, новому чемпиону Ф2. Бразилец поднялся на сцену уже во второй раз за вечер и на этот раз получил свой трофей из рук Стефано Доменикали, президента и исполнительного директора Формулы 1.

Когда под конец третьего часа трансляции дело дошло до тройки лучших гонщиков чемпионата мира, первым на сцену вышел Шарль Леклер. Под аплодисменты собравшихся его поздравили и вручили кубок Стефано Доменикали и Мохаммед бен Сулайем.

Шарль Леклер: «Конечно, я с нетерпением жду следующего года. После финальной гонки я всё ещё немного расстроен, ведь мы боролись с McLaren за Кубок конструкторов до самого конца, но на протяжении сезона они лучше нас справились с работой и полностью заслужили титул. Я их поздравляю, как и Макса Ферстаппена.

Сезон был длинным, но я понял, что некоторые мои мечты исполнились. Одна из них – победа в Гран При Монако. Я вырос в Монако, мечтал выступать за Ferrari и выиграть домашнюю гонку. Для меня это особенная победа, как и в Монце.

На прошлой неделе неожиданно сбылась ещё одна мечта – вместе с младшим братом я выступил в свободных заездах. Особенное достижение для нашей семьи. В целом, в этом сезоне было немало позитивных моментов, но, конечно, 2-е место в командном зачёте и 3-е в личном – не то, что мы хотели, поскольку стремились к победе. Вторая половина сезона получилась очень позитивной, и мы с нетерпением ждём следующего чемпионата, чтобы попробовать, наконец, выиграть титул».

Гонщика Ferrari сменил Ландо Норрис, причём на сцену выкатили его McLaren MCL38, но когда вице-чемпион мира уже получил свой приз, его попросили остаться. К нему присоединился его напарник, Оскар Пиастри, а также их начальники, Зак Браун и Андреа Стелла, потому что пришло время чествовать победителей Кубка конструкторов.

И тут на сцене появился Пол Кагаме, президент Руанды, бессменно правящий уже почти четверть века, который на правах хозяина вечера вручил трофей, завоёванный McLaren, руководителю британской команды.

Церемония завершилась чествованием Макса Ферстаппена, четырёхкратного чемпиона мира, и тут режиссёр трансляции крупным планом показал Кристина Хорнера, руководителя Red Bull Racing, сидевшего в первых рядах вместе с супругой, с Джерри Холиуэлл. Лицо руководителя Red Bull Racing было, как всегда, довольно непроницаемым, а вот знаменитая британская артистка широко улыбалась, и похоже, что искренне.

«В этом году подъёмы чередовались со спадами, – сказал в своей краткой речи чемпион мира. – Мы отлично начали сезон, перспективы казались прекрасными. Конечно, находясь внутри команды, ты понимаешь, какого рода ограничения нам мешают, и хочешь работать над их устранением.

Соперники отлично потрудились и заметно прибавили, что сильно усложнило нашу задачу, особенно в борьбе за Кубок конструкторов. В середине сезона мы пережили несколько сложных моментов, но в условиях прессинга команда оставалась сплочённой. В такой ситуации было легко запаниковать, но мы не запаниковали, и я очень горжусь всеми в команде.

Да, мы не выиграли Кубок конструкторов, но думаю, что всё-таки заслуживали большего. Я сделал всё, что было в моих силах, и мы продолжим напряжённо готовиться к следующему сезону. Я уже в ожидании 2025 года, поскольку всё говорит о том, что нас ждёт по-настоящему напряжённая борьба между несколькими командами.

В детстве я не думал о том, что смогу добиться таких результатов. Я видел впечатляющие результаты чемпионов и думал о том, как будет здорово подняться на подиум. Иногда в жизни везёт, и ты оказываешься в правильном месте в правильное время. И я, будучи гонщиком, воспользовался выпавшим мне шансом.

В то же время четыре титула – потрясающее достижение. Конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом, хотя успешно выступаем уже долгое время. В этом году конкуренция была очень высокой, но в 2026-м многое изменится и, возможно, уже другие команды получат преимущество.

Важно наслаждаться моментом и гордиться нашими достижениями. Попробуем выиграть в следующем году».

Итак, FIA Gala завершилась, сезон официально закрыт!

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