УОРРЕН: «У меня есть один большой вопрос к Усику перед реваншем с Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«У меня есть один большой вопрос к Усику перед реваншем с Фьюри. Что Усик сможет сделать по-другому во втором бою? Что он сделает, чтобы победить более убедительно или даже нокаутировать Тайсона?», – отметил Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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