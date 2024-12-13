Примера. Вальядолид – Валенсия 1:0. Битва аутсайдеров в пользу хозяев

“Вальядолид” победил благодаря голу в начале матча

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17-й тур Примеры открывался матчем двух последних команд турнирной таблицы на данный момент. Победа любой из команд приближала их к спасительному 17-му месту.Матч получился нервным с большим количеством фолов и минимумом голевых моментов. Территориальным преимуществом владела Валенсия, однако воплотить ее в итоговый счет гости не смогли.

Уже на старте встречи хозяевам удалось отличиться. Это Ануар перехватил мяч на чужой половине поля и после индивидуального прохода метко пробил в правый нижний угол ворот Димитриевски, который заменял травмированного Мамардашвили. Во втором тайме территориальным преимуществом полностью владела Валенсия. Особенно тяжело стало хозяевам после 77 минут, когда красную карточку за удар локтем получил Латаса. Валенсия много атаковала, однако поразить ворота Хейна так и не сумела.Таким образом, "Вальядолид" поднялся на 19 позицию, а "Валенсия", в свою очередь, теперь находится на дне таблицы.

17-й тур Примеры.

Вальядолид. "Эстадио Хосе Сорилья"

"Вальядолид" – "Валенсия" – 1:0

Голы: Ануар, 20

"Вальядолид": Хейн – Перес Л., Санчес, Бах, Роза – Перес К. (Месегер Кавас, 77), Юрич, Ануар – Моро (Мачис, 71), Маркос Андре (Латаса, 71), Санчес.

"Валенсия": Димитриевски – Фульке (Канос, 67), Москера (Валера, 81), Таррега, Васкес (Гасьоровский, 46) – Перес (Алмейда, 46), Пепелу, Герра (Мир, 61), Риоха – Лопес, Дуро

Предупреждение: Васкес, 28 Перес, 55, Маркос Андре, 67, Санчес, 82, Мир, 86, Ануар, 90+6, Канос, 90+8

Удаление: Латаса, 77

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