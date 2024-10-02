Сака: Думаю, что в этом сезоне Арсенал может стать чемпионом АПЛ

Футболист настроен оптимистично
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Правый вингер "Арсенала" Букайо Сака настроен на победу в этом сезоне Премьер-Лиги.
"Я не хочу оказывать на нас слишком большое давление, но думаю, что в этом сезоне "Арсенал" может стать чемпионом АПЛ. Мы были близки к этому последние два года и становимся ближе, но, надеюсь, это будет именно тот год.
Мы верим в себя, мы верим, что мы топовая команда. Мы показали это против "ПСЖ".
Напомним, что "Арсенал" сейчас на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 14 очков. "Канониры" отстают от лидера ("Ливерпуля") на один балл.
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