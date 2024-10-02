Пекин. Мухова вновь выиграла матч в двух сетах, Чжэн Циньвэнь победила Анисимову на пути в 1/4 финала

На турнире WTA 1000 в Китае завершились матчи четвёртого круга

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Мэдисон Кис (США, 18) 6:4, 6:3

Каролина Мухова (Чехия) – Кристина Букша (Испания) 6:2, 6:0

Мирра Андреева (-, 17) – Магда Линетт (Польша, 31) 6:1, 6:3

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) – Аманда Анисимова (США, 34) 3:6, 6:1, 6:2

Каролина Мухова не проиграла ни одного сета за четыре сыгранных матча в Пекине и стала пятой чешской теннисисткой, которая достигла минимум пяти четвертьфиналов на турнирах WTA 1000 (с момента переформатирования в 2009 году). За место в полуфинале Мухова будет бороться с Ариной Соболенко, которую она дважды обыграла в прошлом сезоне.

Чжэн Циньвэнь одержала вторую победу над Амандой Анисимовой, с которой играла в конце августа на старте US Open. Напомним, что ранее в четвертьфинал турнира в Пекине вышла и Чжан Шуай. Таким образом, только в третий раз в Туре сразу две китайские теннисистки сыграют в 1/4 финала на турнире WTA 1000. Ранее такое происходило в Риме-2014 (Ли На, Чжан Шуай) и Пекине-2018 (Ван Цян, Чжан Шуай). Дальше Чжэн Циньвэнь впервые встретится с Миррой Андреевой.

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