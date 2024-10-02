Хельмут Марко: Риккардо дали второй шанс

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко написал свежую колонку, в которой прокомментировал ситуацию в чемпионате, расставание с Даниэлем Риккардо и перспективы молодых гонщиков.

В Сингапуре Ландо Норрис продемонстрировал высокую скорость и сократил отставание от Макса Ферстаппена в личном зачёте до 52-х очков. В Кубке конструкторов McLaren увеличила отрыв от Red Bull Racing до 41 очка. Нам нужно добиться значительных успехов, чтобы переломить ситуацию, но я настроен оптимистично – в Остине мы будем сильнее.

Как только Макс выигрывает гонки, Серхио Перес тоже подтягивается – при таком раскладе ситуация будет выглядеть совсем иначе. Однако для этого необходимо сделать так, чтобы машина была эффективна в более широком рабочем диапазоне. Тогда появится и скорость. Я уверен, что наши специалисты найдут решение.

Скорость должна быть на трассе, а не только на симуляторе. Отсутствие корреляции между данными на трассе и на симуляторе стало одной из причин, по которой мы пошли в неправильном направлении.

В неправильном направлении пошли и в FIA, оштрафовав Макса за использование ненормативной лексики на пресс-конференции. Но эти слова мы так часто слышим в гоночном мире, что они стали частью повседневного общения. Кроме того, Макс использовал это слово для описания машины, а не в адрес человека.

Я думаю, мы имеем дело с двойными стандартами. Вспомните, например, что говорил Гюнтер Штайнер без каких-либо последствий. Вся эта история явно преувеличена и смешна. Но мне показалась реакция Макса очень хорошей. Он действовал в пределах дозволенного – короткими фразами на пресс-конференции дал понять, что думает по этому поводу.

Нужно давать выход эмоциям, а если вы такой моралист, то просто игнорируйте подобные высказывания. Формула 1 – эмоциональный спорт, в которой гонщики выражают свои эмоции в зависимости от темперамента. Как команда мы ничего не можем с этим поделать. Остаётся надеяться на понимание со стороны спортивных функционеров.

Слишком большое количество правил не должно лишать гонщиков удовольствия от работы. Максу нужен фактор веселья и осознание того, что спорт, которым он занимается, может приносить удовольствие. Я сторонник давней английской поговорки: «Дайте им гоняться».

Что касается Даниэля Риккардо, то об уходе было объявлено только после гоночного уик-энда в Сингапуре. На это были веские причины, вытекающие из коммерческих договорённостей. Его самого проинформировали заблаговременно, и по его словам, он находится в гармонии с самим собой. Я считаю его быстрый круг достойным прощальным выступлением.

Ему дали второй шанс, который никто другой ему не дал бы. И этот шанс был дан с условием, что возвращение в Red Bull Racing будет возможно, если его результаты окажутся на должном уровне. Выступления за RB задумывались только как промежуточная остановка. Однако необходимые результаты были продемонстрированы лишь дважды: один раз с четвёртым местом в спринте в Майами в этом году и в прошлом году в Мексике.

В остальное время у Риккардо не были ни скорости, ни стабильности. Отсутствовали все результаты, которые могли бы оправдать переход в Red Bull Racing, что и было целью всей этой кампании.

Теперь шесть финальных этапов сезона за RB проведёт Лиам Лоусон. Мы сравним его с Юки Цунодой и решим, что будет дальше. Он должен показать результаты, достойные Формулы 1, как он это уже делал в своих предыдущих выступлениях.

У нас есть и другие сильные молодые пилоты, такие как Аюму Иваса и Айзек Хаджар. Мы задействуем их в спринте новичков, который пройдёт во время молодёжных тестов после финала сезона в Абу-Даби. После решим, что делать дальше.

Выступления Оливера Бермана и особенно Франко Колапинто показали, что молодые пилоты готовы к следующему шагу, а философия некоторых руководителей, согласно которой в ведущую команду можно приглашать только пилотов с трёх или четырёхлетним опытом, устарела. Теперь это доказали в Mercedes, пригласив молодого гонщика, как это делали в Red Bull Racing в прошлом.

На молодёжь можно положиться. Это немного рискованно, но оно того стоит. Нужно давать парням шанс проявить себя за рулём после того, как они поднимутся по лестнице молодёжных серий. В принципе, так и должно быть, но, к сожалению, слишком дорого. Автоспорт дорогой, начиная с картинга и заканчивая остальными сериями. В FIA должны заняться этим вопросом и посмотреть, за счёт чего они смогут взять расходы под контроль.

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