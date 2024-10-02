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Футбол

Владелец «Миннесоты» назвал Капризова центром построения новой команды

Владелец «Миннесоты» назвал Капризова центром построения новой команды

Кирилл Капризов. Фото Global Look Press

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Лейпольд заявил, что российский нападающий Кирилл Капризов станет центром построения новой команды.

«Наша главная цель — продлить контракт с Капризовым. Ждем следующего 1 июля, как Рождества. Мы понимаем, что он хочет побеждать, и нам нужно постараться доказать ему, что мы хотим того же. Мы привыкли добиваться успеха и хотим вернуть времена побед. «Миннесота» должна постоянно быть в плей-офф, и путь к этому начнется с Кирилла. Он должен стать источником нашего будущего успеха.

Хочу подчеркнуть, что никто не предложит ему больше денег, чем мы. Все, что нам нужно — это убедить Капризова, что мы искренне хотим добиться успеха вместе с ним», — цитирует Лейпольда The Athletic.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, он был выбран клубом на драфте-2015. Контракт 27-летнего форварда с «дикарями» рассчитан до 2026 года.

Владелец «Миннесоты» назвал Капризова центром построения новой команды

Капризов разрывает соперников в предсезонных матчах. Но так ли будет в чемпионате?

 

Источник: The Athletic
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