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Футбол

У футболиста уже есть предложение. Тоттенхэм обратился к защитнику другого лондонского клуба

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У футболиста уже есть предложение. Тоттенхэм обратился к защитнику другого лондонского клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Тоттенхэм" обратился к защитнику другого лондонского клуба.

    По информации Фабрицио Романо, лондонцы обратились к защитнику "Челси" Акселю Дисаси, поскольку нуждаются в новом центральном защитнике.

    При этом француз уже согласовал личные условия с "Астон Виллой".

    Ожидается, что он вскоре примет решение. Клуб выберет сам футболист.

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    • Напомним, что в "Тоттенхэме" травмирован центральный защитник Кристиан Ромеро, а также левый защитник Дестини Удоджи и правый Джед Спенс.

    В этом сезоне Аксель Дисаси сыграл в 17-ти матчах "Челси", в которых получил 3 жёлтых карточки. К тому же он забил 2 гола и отметился двумя голевыми передачами.

    www.ua-football.com

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