У футболиста уже есть предложение. Тоттенхэм обратился к защитнику другого лондонского клуба

Выбор за игроком

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"Тоттенхэм" обратился к защитнику другого лондонского клуба.

По информации Фабрицио Романо, лондонцы обратились к защитнику "Челси" Акселю Дисаси, поскольку нуждаются в новом центральном защитнике.

При этом француз уже согласовал личные условия с "Астон Виллой".

Ожидается, что он вскоре примет решение. Клуб выберет сам футболист.

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Напомним, что в "Тоттенхэме" травмирован центральный защитник Кристиан Ромеро, а также левый защитник Дестини Удоджи и правый Джед Спенс.

В этом сезоне Аксель Дисаси сыграл в 17-ти матчах "Челси", в которых получил 3 жёлтых карточки. К тому же он забил 2 гола и отметился двумя голевыми передачами.

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