Ищут замену звёздному игроку. Барселона заинтересована в подписании нападающего РБ Лейпцига

Заинтересован сам тренер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

"Барселона" заинтересована в подписании звезды "РБ Лейпцига".

По информации Bild, испанский гранд заинтересован в трансфере Бенджамина Шешко. Каталонцы хотят им заменить 36-летнего Роберта Левандовски, контракт которого истекает в 2026-м году.

По информации источника сейчас переход словенца в "Барселону" кажется невозможным, поскольку испанцам нужно продать игроков для получения средств.

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В этом сезоне 21-летний Беньямин Шешко сыграл в 24-х матчах "РБ Лейпциг", в которых забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи.

TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

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