Лейпциг усиливает интерес к талантливому воспитаннику Хоффенхайма

Ожидается серьезная борьба за подписание этого игрока

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Своей игрой Том Бишоф давно привлек внимание различных клубов Бундеслиги.

Учитывая, что у 19-летнего полузащитника заканчивается летом контракт с "Хоффенхаймом", "Лейпциг" усилил свой интерес к талантливому игроку. "Быки" столкнутся с серьезной конкуренцией за его подписание, поскольку "Айнтрахт" и "Бавария" также заинтересованы в его услугах. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Том Бишоф сыграл 22 матча, где отметился 2 голами и 2 ассистами.

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