Одноклубник Яремчука в Валенсии рискует завершить карьеру после жуткой травмы колена в игре с Реалом

Карьера защитника под угрозой

record

Центральный защитник "Валенсии" Муктар Диакаби может завершить профессиональную карьеру футболиста.

Такое мнение выразил хирург-ортопед, а по совместительству врач Университетской клинической больницы Валенсии — Энрике Гастальди.

"У Диакаби самая серьезная травма колена, которую только может получить футболист. При подобных травмах в первую очередь проверяется, сможет ли пациент снова ходит. Это пугает. Вывих привел к разрыву передней крестообразной связки и задней крестообразной связки. Это очень серьезная, необычная травма. Чтобы кость вышла, связки должны порваться. Речь идет о четырех или пяти связках, и это требует тщательного дальнейшего исследования", — приводит слова Гастальди L'Equipe.

Напомним, в концовке матча между "Валенсией" и "Реала" в Ла Лиге Диакаби получил страшную травму колена в результате столкновения с полузащитником "сливочных" Орельеном Чуамени, который нечаянно упал на ногу гвинейцу.

www.ua-football.com