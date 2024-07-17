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Футбол

Мбаппе не нужна будет операция на носу

Однако придется проводить регулярные чекапы

Мбаппе не нужна будет операция на носу

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Новый девятый номер мадридского "Реала" не потребует операции после обследования.

    Как рассказывает AS, врачи "Реала" пришли к выводу, что нос французского нападающего не нужно будет оперировать, однако Мбаппе придется делать регулярные осмотры. Килиан получил травму лица в матче с Австрией на Евро-2024.

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    Новый нападающий "Реала" получил отпуск после своей презентации на "Сантьяго Бернабеу" и не поедет с Мадридом на предсезонный тур в США. Ожидается, что Мбаппе присоединится к команде восьмого августа.

    www.ua-football.com

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