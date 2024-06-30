Португалия – Словения. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 01.07.2024

«Европейские селесао» попытаются во второй раз подряд не вылететь на первом раунде плей-офф ЧЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Европы-2024, 1/8 финала

1 июля, 22:00. "Арена Франкфурт" (Франкфурт-на-Майне)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

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Содержание

Новости Португалии

Новости Словении

Последние пять матчей Португалии и Словении

Личные встречи между соперниками

Цифры и факты

Ставки и коэффициенты на матч Португалия – Словения

Прогноз матча Португалия – Словения от UA-Football

Очевидный фаворит и андердог в нашем матче. Однако у португальцев уже был такой опыт на текущем первенстве: все завершилось неудачно. Словенцы же на групповом этапе у большинства удачно противостояли гораздо более интересным в атаке командам (на бумаге), чем сами есть. В этот раз очень важный экзамен в виде Роналду и Ко.

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Новости Португалии

Подопечные Мартинеса решили судьбу путевки в плей-офф с первого места своей группы еще в первых двух турах. Это стало одной из основных причин неудачного результата для команды в третьем раунде.

Испанский наставник выпустил против грузин с первых минут восемь футболистов, не игравших в стартовом составе во втором туре с Турцией. И этот набор игроков не прошел испытание против очень мотивированной (что является очень важным уточнением) команды Сакартвело. Инертная игра в обороне при отсутствии реализации установила окончательные 0:2 на табло.

Одно, что шло с Португалией на протяжении группового этапа – это доминация на футбольном поле. И действительно, команда Роберто Мартинеса преобладала над каждым соперником. Однако, что интересно, тем же туркам они забили три гола, хотя пробили чуть ли не вдвое меньше, чем грузинам и чехам. Вот такой парадокс.

Кадры хозяев

Дисквалифицированных у португальцев нет. Леау отсидел свой матч из-за двух желтых в первых двух турах и теперь готов снова на 39 минуте получить предупреждение (именно в это время в обоих матчах он увидел перед собой желтый свет). Информация о травмированных также отсутствует, поэтому Мартинес готовит к поединку все 26 футболистов.

Новости Словении

Одна из команд, приятно удивившаяся на групповом этапе. И речь скорее об игре, а не о результатах. Интересно, что словенцы повторили достижения португальцев датированное 2016 годом: вышли в плей-офф Евро благодаря трем ничьим в групповом этапе. Отметим, что тогда Роналду и Ко турнир выиграли.

Во всех трех поединках подопечные Кека не только навязывали очень неприятную для соперника борьбу, что, в общем-то, является приемлемым правилом для команд уровня Словении. А также частенько удивляли своим футболом и постановлением игры. Чехи и турки не были так вычурны в матчах против Португалии, поэтому здесь словенцы могут доставить хлопот сегодняшнему оппоненту.

Против Сербии Словения вообще вела в счете до 90+5 минуты. Только тогда смог спасти друзей страны-террористки Йович. И в третьем туре сохранить "нули" против Англии – это тоже неплохой результат. Только вот в итоге оказалось, что с желтыми перебрали: этот пункт пропустил Данию на второе место и заставил словенцев играть в плей-офф с португальцами.

Кадры гостей

Из-за дисквалификации не сыграет сегодня Эрик Янжа. Левый защитник Гурника Забже провел все три матча по 90 минут, отличился голом в воротах Дании, но получил две желтых во втором и третьем турах. Это единственная потеря Кека на этот поединок.

Последние пять матчей Португалии и Словении

Последние пять встреч хозяев

26.06. Грузия – Португалия 2:0 (Евро-2024)

22.06. Турция – Португалия 0:3 (Евро-2024)

18.06. Португалия – Чехия 2:1 (Евро-2024)

11.06. Португалия – Ирландия 3:0 (ТМ)

08.06. Португалия – Хорватия 1:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

25.06. Англия – Словения 0:0 (Евро-2024)

20.06. Словения – Сербия 1:1 (Евро-2024)

16.06. Словения – Дания 1:1 (Евро-2024)

08.06. Словения – Болгария 1:1 (ТМ)

04.06. Словения – Армения 2:1 (ТМ)

Личные встречи между соперниками

Всего однажды играли между собой команды. Это было совсем недавно – в марте этого года. В том товарищеском матче победила Словения благодаря двум голам во втором тайме (2:0).

Цифры и факты

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Словению в 141,55 млн. евро, а Португалию – в 1,05 млрд. евро. Разница в 7,5 раз!

Словенцы в последних четырех матчах сыграли вничью.

Во время прошедшего розыгрыша континентального первенства португальцы вылетели на стадии 1/8 финала.

Словения впервые в своей истории сыграет в плей-офф Чемпионата Европы. Португалия выступит на этой стадии в девятый раз.

В общей сложности за свои шесть матчей на Евро словенцы пять раз играли вничью. Ничейный показатель 83% является рекордным для континентального первенства.

Ставки и коэффициенты на матч Португалия – Словения

1.38 4.90 9.70 Узнать больше

Прогноз матча Португалия – Словения от UA-Football

Первые два поединка португальцев и третий матч следует разделять. Команда находилась в разных кондициях с разными задачами. Словенцы наоборот провели три изнурительных встреч практически тем же составом. Однако имели на один день отдыха больше Португалии. Подопечные Мартинеса на бумаге сильнее, однако словенцы будут сопротивляться столько, сколько смогут. Прогноз: Ничья в первом тайме (Кф 2,4).

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