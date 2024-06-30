Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный американский боксер Джордж Форман назвал боксера, который имел самый сильный удар в истории.

«Никто не может бить так, как Эрни Шейверс. У него был шикарный удар. Если бы он вас поймал своим ударом, то у вас перед глазами прошла бы вся жизнь и вы бы пытались вспомнить, что я здесь делаю? В Эрни Шейверса был лучший удар», – сказал Форман.

Эрни Шейверса считается одним из лучших нокаутеров в истории бокса. В его активе 70 нокаутов в 91 поединке.

Ранее Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали коленки».

sport.ua