Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории

Легендарный американский боксер Джордж Форман назвал боксера, который имел самый сильный удар в истории.
«Никто не может бить так, как Эрни Шейверс. У него был шикарный удар. Если бы он вас поймал своим ударом, то у вас перед глазами прошла бы вся жизнь и вы бы пытались вспомнить, что я здесь делаю? В Эрни Шейверса был лучший удар», – сказал Форман.
Эрни Шейверса считается одним из лучших нокаутеров в истории бокса. В его активе 70 нокаутов в 91 поединке.
Ранее Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали коленки».