«Он – чемпион». Известный директор назвал победителя реванша Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Сергей Лапин, директор известного украинского боксера Александра Усика, поделился ожиданиями от реванша против британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри:

«В эту субботу мы станем свидетелями поединка 2 великих чемпионов, где один из действующих чемпионов докажет другому, что он сильнее, и продемонстрирует, что такое настоящая техника, что такое настоящая тактика. Усик – чемпион, и вы увидите это в субботу».

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

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