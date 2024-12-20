Айзек Хаджар стал напарником Юки Цуноды

В RB подтвердили состав команды на сезон 2025 года. Напарником Юки Цуноды станет 20-летний дебютант Айзек Хаджар.

В 2024-м Хаджар выступал за Campos Racing в Формуле 2 и закончил сезон вторым. Француз алжирского происхождения станет 19-м гонщиком, перешедшим в Формулу 1 из молодёжной программы Red Bull.

Айзек Хаджар: «Я очень рад контракту с RB, это очень важно для меня, моей семьи и всех людей, которые в меня верили. Пройдя путь от картинга до открытых колёс, я мечтал оказаться в Формуле 1.

Для меня это совершенно иная вселенная, в которой за рулём одной из самых быстрых машин я буду бороться с лучшими пилотами мира. Мне предстоит многому научиться, я готов к напряжённой работе и сделаю всё возможное для команды.

С нетерпением жду возможности работать с Юки и учиться у него. Я всегда равнялся на него, он, как и я, прошел через молодёжную программу Red Bull, у нас с ним похожий путь в Формулу 1».

Лоран Мекис, руководитель команды: «Мы рады, что в следующем году Айзек будет выступать в нашей команде, вместе с Юки в 2025-м он привнесет новую и свежую динамику. Его путь в Формулу 1 был впечатляющим, он продемонстрировал удивительный рост, добившись впечатляющих результатов в младших сериях. У него есть талант и драйв, необходимые для борьбы на самом высоком уровне, мы уверены – он быстро адаптируется и будет конкурентоспособен.

Я считаю, что Айзек и Юки станут отличной командой. У Юки есть бесценный опыт, он демонстрирует невероятную стойкость и зрелость, что будет иметь решающее значение для команды при достижении всех наших целей и задач в 2025-м».

Питер Байер, исполнительный директор: «Прежде всего, мы поздравляем Лиама с переходом в Red Bull Racing. Как родственная команда и инкубатор для молодых талантов, наша стратегическая цель – развивать и воспитывать гонщиков, готовить их к следующему шагу. Это продолжение нашей миссии по работе с молодой аудиторией, мы с нетерпением ждем новых и существующих болельщиков, которые отправятся в это путешествие вместе с нами».

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