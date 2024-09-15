Окон: Я не смог как следует подготовиться к квалификации

Пьер Гасли показал тринадцатое время в квалификации Гран При Азербайджана, но через несколько часов после сессии был дисквалифицирован за превышение разрешённого расхода топлива в 100 кг/ч.

Его напарник Эстебан Окон задел стену в финальной попытке первой сессии и показал 20-е время. Таким образом, гонщики Alpine стартуют в Баку из последнего ряда.

Эстебан Окон (20-й): «Я провожу не самый простой уик-энд. У меня возникли технические проблемы сначала в первой тренировке, а затем сегодня в третьей, из-за чего я мало поработал на трассе. Мне не удалось провести стандартную подготовку к квалификации, и я начал сессию в роли отстающего.

Нам не удалось подобрать оптимальные настройки, поэтому мне приходилось атаковать изо всех сил, чтобы показать время. Во время последней попытки удалось немного прибавить, но, видимо, недостаточно, чтобы отыграть позиции. И я задел стену.

Постараемся максимально использовать любую возможность в гонке, которая обычно получается богатой на события на этой трассе».

Пьер Гасли (дисквалифицирован): «Я вполне доволен скоростью в квалификации. Конечно, жаль что из-за небольшого превышения расхода я дисквалифицирован. В любом случае, мы были готовы к тому, что мне будет сложно выйти во вторую часть, поскольку машиной сложно управлять весь уик-энд, о чём свидетельствуют результаты тренировок.

Я очень доволен своими кругами в квалификации, хотя результат не особо впечатляет. Но это была одна из наших самых полноценных квалификаций в сезоне. Машина сильно скользила, задним шинам не хватало сцепления, но я всё равно смог прибавить.

В гонке необходимо соблюдать спокойствие – попробуем побороться. Обычно на этой трассе плотная борьба, произойти может всё, что угодно, поэтому я полностью выложусь, чтобы прорваться с последних позиций».

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