US Open. Швёнтек одержала юбилейную победу в основе “мэйджоров”, Осака впервые за 4,5 года обыграла соперницу из топ-10

Результаты матчей второго игрового дня в женской сетке Открытого чемпионата США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Камилла Рахимова (-, LL) 6:4, 7:6(6)

Эна Сибахара (Япония, Q) – Дарья Сэвилл (Австралия) 6:3, 4:6, 7:6(6)

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Катерина Байндл (Украина, SR) 6:3, 6:0

Анастасия Павлюченкова (-, 25) – Тайла Престон (Австралия, WC) 6:2, 6:0

• Первая ракетка мира Ига Швёнтек выиграла свой 80-й матч на турнирах Grand Slam (17 поражений). Польская теннисистка не проигрывает в первом круге “мэйджора” с Уимблдона-2019 и то поражение остается для нее единственным на этой стадии, на турнирах такой категории.

• 26-летняя Эна Сибахара впервые в карьере сыграла в основной сетке турнира Grand Slam в одиночном разряде. Японская теннисистка, поднимавшаяся на 4-е место в парном рейтинге и занимающая 217-ю позицию в одиночной классификации, выиграла матч против Дарьи Сэвилл за 3 часа 17 минут.

Мирра Андреева (-, 21) – Камилла Осорио (Колумбия) 6:2, 7:6(4)

Эшлин Крюгер (США) – Чжан Шуай (Китай, SR) 0:6, 6:1, 7:5

Мари Боузкова (Чехия) – Ева Лис (Германия, Q) 6:2, 1:6, 7:5

Людмила Самсонова (-, 16) – Ван Цян (Китай, SR) 6:2, 7:5

• Чжан Шуай обновила рекорд по количеству поражений в одиночном разряде на уровне Тура, который сама же установила ранее в этом месяце. Китайская теннисистка проиграла уже 23-й матч подряд, в том числе седьмой в этом сезоне.

Кэролайн Доулхайд (США) – Даниэль Коллинс (США, 11) 1:6, 7:5, 6:4

Сара Эррани (Италия) – Кристина Букша (Испания) 3:6, 6:0, 6:4

Клара Таусон (Дания) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 1:6, 7:6(5), 6:2

Диана Шнайдер (-, 18) – Надя Подороска (Аргентина) 6:0, 6:1

• Кэролайн Доухайд с пятой попытки впервые в карьере выиграла матч в основной сетке Открытого чемпионата США. Победа над 11-й ракеткой мира Даниэль Коллинс стала для Доулхайд третьей в матчах против соперниц из топ-20 и самой рейтинговой в карьере.

• 37-летняя Сара Эррани впервые с 2015 года сыграет во втором круге US Open. Олимпийская чемпионка Парижа в парном разряде выиграла свой 19-й матч на турнире в Нью-Йорке, где в 2012 году она дошла до полуфинала.

Кэти Бултер (Великобритания, 31) – Александра Соснович (-, Q) 5:7, 6:2, 6:1

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Петра Мартич (Хорватия) 6:3, 6:0

София Кенин (США) – Эмма Радукану (Великобритания) 6:1, 3:6, 6:4

Джессика Пегула (США, 6) – Шелби Роджерс (США, SR) 6:4, 6:3

• Джессика Боусас Манейро дебютировала в основной сетке US Open и дальше попробует повторить свой лучший результат на уровне Grand Slam, если обыграет Кэти Бултер. Напомним, что в июле испанка дошла до третьего круга на Уимблдоне.

• София Кенин и Джессика Пегула пятый раз сыграют друг против друга. В активе теннисисток по две победы, а их предыдущая встреча состоялась на Ролан Гаррос-2021, где в третьем круге была сильнее Кенин.

• Шелби Роджерс провела свой последний одиночный матч. Перед стартом на US Open 31-летняя американка объявила, что это будет её последний турнир в карьере. Экс-тридцатая ракетка мира также примет участие в парном разряде домашнего “мэйджора”.

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Дестани Аява (Австралия, Q) 6:1, 7:6(1)

Джессика Понше (Франция, Q) – Чжэн Сайсай (Китай, SR) 6:4, 6:1

Каролин Возняцки (Дания) – Нао Хибино (Япония) 6:0, 6:1

Рената Сарасуа (Мексика) – Каролин Гарсия (Франция, 28) 6:1, 6:4

• Джессика Понше записала в свой актив дебютную победу в основной сетке турнира Grand Slam. Отметим, что француженка ранее пять раз уступала в квалификации US Open.

• Рената Сарасуа одержала самую рейтинговую победу в карьере и впервые сыграла в основной сетке Открытого чемпионата США.

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 22) – Элина Аванесян (Армения) 4:6, 6:0, 6:2

Сара Соррибес Тормо (Испания) – Алекса Ноэль (США, WC) 6:1, 6:3

Анна Бондар (Венгрия) – Бернарда Пера (США) 6:3, 3:6, 6:3

Анна Калинская (-, 15) – Лорен Дэвис (США, SR) 6:2, 6:2

• Беатрис Аддад Мая третий год подряд успешно стартовала на турнире в Нью-Йорке и попробует впервые выйти в третий круг. Соперницей бразильянки будет Сара Соррибес Тормо, которую уже обыгрывала на старте сезона на командном турнире United Cup.

Наоми Осака (Япония, WC) – Елена Остапенко (Латвия, 10) 6:3, 6:2

Каролина Мухова (Чехия) – Кэти Волынец (США) 6:3, 7:5

Варвара Лепченко (США, Q) – Бренда Фругвиртова (Чехия) 2:1 (отказ)

Анастасия Потапова (-) – Лейла Фернандес (Канада, 23) 2:6, 6:4, 7:5

• Наоми Осака (№88 WTA) впервые с января 2020 года обыграла соперницу, входящую в топ-10 рейтинга, и прервала серию из пяти поражений в подобных встречах. Тогда японка занимала четвёртое место и победила Кики Бертенс в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене. Напомним, что Осака становилась чемпионкой на US Open в 2018 и 2020 годах.

• Каролина Мухова станет соперницей Наоми Осаки во втором круге. Чешка пропускала первую половину сезона из-за операции на запястье в феврале. В прошлом году Мухова дошла до полуфинала на Открытом чемпионате США. Каролина ранее играла против Осаки два раза и одержала одну победу.

Юлия Путинцева (Казахстан, 30) – Линда Носкова (Чехия) 7:6(3), 6:4

Ван Синьюй (Китай) – Арина Родионова (Австралия, Q) 3:6, 6:4, 6:1

Каролина Плишкова (Чехия) – Маяр Шериф (Египет) 6:3, 0:6, 7:5

Жасмин Паолини (Италия, 5) – Бьянка Андрееску (Канада, WC) 6:7(5), 6:2, 6:4

• Линда Носкова не смогла продлить свою победную серию после своего дебютного титула на турнире WTA 500 в Монтеррее на прошлой неделе.

• Жасмин Паолини третий раз в этом году встретилась с Бьянкой Андрееску и одержала третью победу. В июне теннисистки играли друг против друга в третьем круге Ролан Гаррос, а через месяц – на этой же стадии Уимблдона.

btu.org.ua