Примера. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:2. У басков — три каркаса, у Сливочных — два пенальти

Все решила эффективность

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

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"Реал" даже без травмированных Джуда, Камавинги, Чуамени и Себальоса победил в Сан-Себастьяне.

Баски плохо начали сезон, но сегодня стартовали очень интенсивно, не позволяли Мадриду даже голову поднять и поискать варианты впереди. Ставка проста — перехватывать мячи высоко и немедленно пробивать по воротам, ведь в позиционном нападении "Ла Реалу" ловить было нечего.

И знаете, что? Это работало! Да, Мбаппе дважды вываливался на ворота, когда у басков не срабатывал прессинг. Да, у "Реала" был удар Рюдигера после подачи (браво, Ремиро!), но баски-то создали еще больше.

Лука Сучич — новый центрхав "Ла Реала" – попал сперва в перекладину, а затем в штангу к 47-й минуте. Еще один "каркас" на счету Шеральдо Бекера — он создал себе идеальный шанс, но плохо ударил по мячу.

Еще моменты имели Кубо, Серхио Гомес, тот же Бекер, но всякий раз мимо. Симптоматично для "Сосьедада" – у него только 3 гола в стартовых 5 турах. Проблема отсутствия бомбардира стоит остро, как никогда.

А что "Реал"? Он не нервничал, продолжал играть, как умеет, и на 57-й минуте пушечный удар Арды Гюлера рефлективно отбил рукой Гомес. Это очевидный пенальти, и Винисиус с точки не подвел — 0:1.

Более того, он еще и второй 11-метровый заработал спустя 15 минут, спровоцировав на фол Арамбуру. На сей раз, пробивал уже Мбаппе — и снова точно .

Вы спросите, а где голы с игры? Ну, есть и у Мадрида такая проблема. Он сконцентрирован, мастеровит, но немного тяжеловат. Вдобавок травму получил Браим, а Родриго выпал из игры — это тоже не помогало.

Есть куда прогрессировать команде Анчелотти, это ясно, но делать это приятнее под аккомпанемент побед, как сегодня. В таблице у Мадрида 11 очков, это 2-е место. У "Реала Сосьедад" – 4 балла, он возле зоны вылета.

5-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" – "Реал Мадрид" – 0:2

Голы: Винисиус, 58 (с пенальти). Мбаппе, 75 (с пенальти)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Агер (Пачеко, 75), Хави Лопес (Муньос, 78)— Субименди, Сучич (Турьентес, 75) — Бекер (Барренечеа, 63), Кубо, Серхио Гомес — Садик (Оскарссон, 63)

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Модрич — Браим Диас (Родриго, 25), Гюлер (Васкес, 78), Винисиус — Мбаппе (Эндрик, 90)

Предупреждения: Садик, 17, Арамбуру, 28, Пачеко, 82, Барренечеа, 83 — Модрич, 79

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