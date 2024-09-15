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Бокс

ФОТО. Карма? Дача Ломаченко была повреждена рашистским дроном

ФОТО. Карма? Дача Ломаченко была повреждена рашистским дроном

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Ночью, 14 сентября, террористы из россии совершили очередную атаку на города Украины. Рашисты атаковали Одесскую область.

Под обстрел попал город Вилково, который находится в Измаильском районе одесской области.

Пострадала дача известного украинского боксера, чемпиона мира по версии IBF в легком весе, Василия Ломаченко, которая находится в городе Вилково.

Ранее украинский боксер Василий Ломаченко, который известен своим хорошим отношением к православной церкви Московского патриархата, оценил решение Верховной рады запретить УПЦ МП.

ФОТО. Карма? Дача Ломаченко была повреждена рашистским дроном

ФОТО. Карма? Дача Ломаченко была повреждена рашистским дроном

sport.ua

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