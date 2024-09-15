Ночью, 14 сентября, террористы из россии совершили очередную атаку на города Украины. Рашисты атаковали Одесскую область.
Под обстрел попал город Вилково, который находится в Измаильском районе одесской области.
Пострадала дача известного украинского боксера, чемпиона мира по версии IBF в легком весе, Василия Ломаченко, которая находится в городе Вилково.
Ранее украинский боксер Василий Ломаченко, который известен своим хорошим отношением к православной церкви Московского патриархата, оценил решение Верховной рады запретить УПЦ МП.
ФОТО. Карма? Дача Ломаченко была повреждена рашистским дроном