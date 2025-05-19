Тони БЕЛЛЬЮ: «Я плакал и ныл всем. Ему надо уйти из бокса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью призвал Джо Джойса завершить боксерскую карьеру.

«Я говорил это раньше. Когда он впервые дрался с Чжаном, я плакал и ныл всем в эфире – ему надо уйти.

Самыми большими качествами Джо Джойса всегда были его выносливость и стойкость, и я всем говорил, что как только он это потеряет – будет плохо. Мне нравится Джо Джойс, я считаю его настоящим бойцом, но он не должен быть вблизи боксерского ринга», – сказал Беллью.

Ранее Тони Беллью выбрал сильнейшего между праймовыми украинскими супертяжами Владимиром Кличко и Александром Усиком.

sport.ua