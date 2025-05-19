Indy 500: Роберт Шварцман завоевал поул!

Когда в Москве наступила ночь, по другую сторону Атлантики, в Индианаполисе, проходила квалификация к знаменитой гонке Indy 500, и в этом году в ней впервые участвует Роберт Шварцман.

Наш давний знакомый, ныне гонщик итальянской команды Prema, которая проводит свой первый сезон в серии IndyCar, в субботу прекрасно выступил на первом этапе квалификации, показал 6-е время и прошёл в финал.

Воскресные заезды также разделены на две сессии, и по итогам первой определялась шестёрка самых быстрых гонщиков, которые продолжили бороться за поул и остальные места в двух первых стартовых рядах. Как пишет американское издание Racer, результаты оказались «абсолютно неожиданными».

Отчасти это связано с тем, что три машины команды Penske вообще не смогли принять участие в заездах, поскольку не прошли техническую инспекцию. А также к разряду сюрпризов нужно отнести сам список самых быстрых, которые затем продолжили борьбу за поул.

Шварцман, абсолютный новичок овальных гонок, показал 3-е время. Когда он завершил свой заезд и выбрался из кокпита, трибуны легендарного автодрома в Индианаполисе, иначе именуемого «старой кирпичницей», устроили Роберту настоящую овацию!

Процитируем пару строчек из отчёта об этой стадии квалификации: «Шварцман, выступающий за Prema Racing, едва не показал лучшее время за рулём Chevrolet №83, но затем его скорость снизилась, и в среднем составила 232,008 миль в час». Т.е. это 373,380 км/ч.

Вот как прокомментировал своё достижение сам Роберт сразу после того заезда: «Меня всё ещё немого пробирает дрожь, ведь я знал, что управлять машиной будет довольно сложно, она будет вести себя нервно. Первый круг я проехал просто на полном газу и подумал, что машина, похоже, работает неплохо, но потом почувствовал, что она начинает скользить.

И всё-таки надо было найти какой-то способ, чтобы продолжать ехать быстро – если честно, я просто старался, чтобы машина вела себя как можно спокойнее. Не знаю результата, но похоже, что в первую шестёрку мы вошли!»

Уже этот результат стал почти невероятным достижением, но самое удивительное произошло потом: когда завершилась вторая часть квалификации, комментатор телеканала FOX в прямом эфире воскликнул:

«Это поул! Толпа приветствует Роберта Шварцмана, он её новый герой! Новички не выигрывали поул в Indy 500 уже 42 года, но Роберту это удалось! Причём он выступает за команду, которая проводит свой самый первый сезон в IndyCar».

Новости, поступающих в эти часы из Индианаполиса, начинаются примерно так: «Дебютант Роберт Шварцман шокировал всех, выиграв приз за поул и став победителем квалификации перед 109-й гонкой Indy 500. Это одна из самых невероятных историй за сто с лишним лет, что проводится эта гонка».

Роберт проехал четыре круга по овальному автодрому в Индианаполисе со средней скоростью 232,790 миль в час – это 374,639 км/ч. Последним дебютантом, которому удалось выиграть эту квалификацию до Шварцмана, в 1983 году был итальянец Тео Фаби.

Второй результат показал Такума Сато, японский ветеран Формулы 1 и IndyCar, с третьей позиции в Indy 500 стартует Пато О’Вард, гонщик Arrow McLaren.

Гонка в Индианаполисе пройдёт через неделю, 25 мая.

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