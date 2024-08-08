О контракте с Антонелли Mercedes может объявить в Монце

Похоже, в Mercedes приняли решение о том, кто станет новым напарником Джорджа Расселла в следующем году: как пишет итальянское издание Autosprint, в дни гоночного уик-энда в Монце может быть объявлено о контракте с Андреа Кими Антонелли.

Всего за неделю до предстоящего Гран При Италии ему исполнится 18, и у прошлогоднего чемпиона европейской Формулы Regional уже достаточно баллов для получения суперлицензии FIA. В этом сезоне Кими выступает в Формуле 2, пропустив стадию Ф3, и пока занимает 7-е место в личном зачёте, но на его счету уже есть пара побед.

В Mercedes организовали для Антонелли весьма интенсивную тестовую программу: он пилотировал машины предыдущих лет выпуска в Имоле, на Red Bull Ring и в Спа, а также активно работал с командой во время гоночных уик-эндов, хотя пока у него нет опыта участия в тренировках в рамках официальных гоночных уик-эндов.

Соответствует ли действительности то, о чём сообщает Autosprint, мы узнаем уже совсем скоро. Не исключено, что это не подтвердится, но в любом случае всё говорит о том, что в Mercedes сейчас делают ставку именно на Кими, несмотря на все риски, связанные с тем фактом, что у него нет опыта выступлений в гонках уровня Формулы 1. Впрочем, когда Макс Ферстаппен дебютировал в чемпионате мира в возрасте 17 лет, у него тоже такого опыта не было.

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