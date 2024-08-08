СОСНОВСКИЙ: «Перед Олимпиадой относительно Хижняка были опасения»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Третью золотую медаль для Украины на Олимпийских Играх во Франции завоевал боксер Александр Хижняк из Полтавы, который в финале в весе 80 кг взял верх над Нурбаем Оралбаем из Казахстана.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер мужской сборной Украины Дмитрий Сосновский рассказал, что помогло его подопечному покорить верхнюю ступеньку пьедестала почета:

– При подготовке к решающему противостоянию сосредоточились на том, чтобы его соперник Нурбек Оралбай не имел возможности пользоваться своим грозным «оружием» – ударами с дальней дистанции. Поэтому важно было навязать казаху ближний бой.

– Все же, видимо, Александр Хижняк вряд ли удивил оппонента, когда с первых секунд боя начал давить на него.

– Такая уж манера боя Хижняка, но чтобы она была эффективной надо быть максимально физически готовым. Здесь были определенные опасения сумеет ли Александр на протяжении всего турнира поддерживать такой высокий темп, ведь в подготовительный период из-за травмы он много пропустил. Сумел, более того, с каждым поединком он только прибавлял.

– И все же, во втором раунде Хижняку не хватало концентрации и несколько «выстрелов» соперника со средней дистанции он пропустил.

– Нурбек – чемпион мира и, убежден, при подготовке также скрупулезно изучал манеру боя украинца и несколько его серий были удачными. Но они не пошатнули Хижняка.

– По итогам двух раундов по судейским голосам было равновесие. Все должен был решить третий раунд. На что настраивали Александра вместе с его отцом, который был секундантом сына?

– Просили действовать еще интенсивнее и быть хитрее. И Саша благодаря лучшей функциональной подготовке, более разнообразным действиям таки доказал, что он заслуживает золотую медаль. В частности, в конце поединка Ордабая изрядно донимали апперкоты украинца.

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– Что вам сказал Хижняк, когда вышел с ринга?

– «Дмитриевич, мы это сделали!». Хижняк своим взлетом сделал замечательный подарок украинским поклонникам спорта. Его путь на вершину был тернист, однако он сумел преодолеть все трудности.

– Кстати, в прошлом году Хижняк уже побеждал Оралбая на международном турнире в Дебрецене. Эти бои были похожи?

– Они проходили где-то по одинаковому сценарию и поэтому приятно, что Хижняк снова одержал верх над соперником, который прогрессирует.

– Выше вы отмечали, что после завоевания Хижняком в прошлом году олимпийской лицензии у него при подготовке к Играм возникли проблемы.

– Да, на одном из сборов он серьезно травмировал руку и на восстановление ушло несколько месяцев, поэтому не было возможности заявить Хижняка на какой-то международный турнир. Я всегда отмечал, что в боксе очень многое зависит от командных усилий. Вот и Александру боевую спортивную форму пришлось набирать в спаррингах. Ему очень помогли Евгений Хитров, Павел Ильюша, Даниил Жасан, Николай Засинок, Сергей Горсков, Александр Узун, Александр Деньгуб. В его победе есть и их заслуга.

Необходимую поддержку обеспечивал и большой поклонник бокса, совладелец сети магазинов «Эпицентр» Александр Герега. Кстати, он присутствовал на финальном поединке и очень переживал.

Ну и, конечно, самая большая благодарность ВСУ, без их героического сопротивления российскому агрессору, наше выступление в Париже, было бы невозможно.

– Тогда напоследок, скажите, перейдет Хижняк в профессионалы или будет готовиться к своей третьей Олимпиаде?

– Это решать самому Хижняку. Если он останется, то в выигрыше будет весь украинский бокс. Потому что Александр настоящий лидер, а его преданность боксу может только служить примером.

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