Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх намерен организовать масштабный вечер бокса, который состоится в Нью-Йорке 10 января в следующем году.

Главным событием станет противостояние в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг) – чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг) Шакур Стивенсон (24–0, 11 КО, США) выйдет на ринг против соотечественника Теофима Лопеса (22–1, 13 КО), который владеет поясом WBO дивизионом ниже.

Обладатель титулов IBF и WBO в среднем весе (до 72,6 кг) Жанибек Алимханулы (17–0, 12 КО) проведет унификацию титулов с представителем Доминиканской Республики Карлосом Адамесом (24–1–1, 18 КО), в руках которого сосредоточен пояс WBC.

Кроме того, зрители увидят противостояние в полутяжелом весе (до 79,2 кг), где на ринге сойдутся регулярный чемпион WBA, кубинец Давид Моррель (12–1, 9 КО) и британец Каллум Смит (31–2, 22 КО).

