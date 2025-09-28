WEC: Команда Alpine выиграла «6 часов Фудзи»

Заводская команда Alpine, выступающая в чемпионате мира по гонкам на выносливость, одержала победу, выиграв марафон «6 часов Фудзи».

Это её первый успех с июля 2022 года, когда экипаж Alpine выиграл 6-часовую гонку в Монце, но тогда команда ещё использовала старые спортпрототипы A480 с атмосферными двигателями Gibson.

Поэтому первую победу гибридного гиперкара Alpine A424 вполне можно считать историческим достижением. Конечно, одними из первых через социальные сети её поздравили коллеги из Alpine F1, заводской команды концерна Renault, выступающей в Формуле 1.

Спортпрототип с бортовым номером 35 пилотировали Фердинанд Габсбург, Поль-Лу Шатен и Шарль Милези – именно он первым пересёк линию финиша на 7,682 секунды раньше, чем Жан-Эрик Вернь на другом французском спортпрототипе – Peugeot 9X8. В это трио, кроме Верня, входит ещё один экс-пилот Формулы 1, Пол ди Реста, а также Миккель Йенсен.

На ранних стадиях гонки темп задавала машина Cadillac, стартовавшая с поула, и экипажу американского гиперкара удалось создать заметный отрыв от пелотона, однако затем из-за серьёзной аварии, в которую попал гонщик заводской команды BMW Раффаэле Марчелло, борьба на трассе была нейтрализована введением режима виртуального сейфти-кара (VSC). К счастью, итальянский пилот не пострадал.

В это время проходила первая волна пит-стопов, и в результате расстановка сил изменилась, в лидерах оказался гиперкар Porsche с бортовым номером 99 команды Proton Competition, который преследовал Жан-Эрик Вернь на Peugeot и обогнал в 10-м повороте. Эти события происходили, когда до финиша оставалось меньше трёх часов.

Гиперкары Peugeot и Alpine (№35) были последними, кто отправился на очередной плановый пит-стоп перед тем, когда на трассе вновь появились жёлтые флаги: столкнулись два Aston Martin – гиперкар Valkyrie с бортовым номером 007, который пилотировал Том Гэмбл, и спорткар Vantage GT3 Зака Робикона.

Этот поздний пит-стоп, а также решение команды Alpine поменять на машине Милези во время её последнего визита в боксы только заднюю резину, а не все четыре колеса, позволило французскому гонщику возглавить гонку. В гонках на выносливость регламент это допускает, что позволяет сэкономить время на пит-стопе.

Вместе с экипажами Alpine и Peugeot на подиум по итогам «6 часов Фудзи» также поднялись гонщики Porsche Кевин Эстре и Лоран Вантур, которые также занимают третье место в личном зачёте чемпионата мира. Третье место на японском этапе сезона позволило им существенно сократить отставание от экипажа итальянской команды AF Corse.

На этот раз трио в составе Роберта Кубицы, Фила Хансона и Йифея Йе было на финише только десятым, но любопытнее другое: этот экипаж №83 всё равно был лучшим из трёх, которые выступают на гиперкарах Ferrari 499P.

Обе заводские машины вообще оказались за пределами первой десятки – настолько неудачно сложилась для них сегодняшняя гонка. В том числе на результатах сказались штрафы, полученные гонщиками Ferrari.

В категории LMGT3 победу одержал экипаж британской команды TF Sport в составе Тома ван Ромпе, Руя Андраде и Чарли Иствуда, выступающий на Chevrolet Corvette Z06. Строго говоря, на трассе эта машина финишировала второй в своём классе, но лидировавший экипаж Ferrari 296 GT3 команды Vista AF Corse получил штраф за нарушение правил на последнем пит-стопе и переместился на второе место.

Впрочем, результаты в GT3 ещё могут быть пересмотрены, поскольку в отношении Иствуда стюарды ведут расследование за столкновение на последних минутах гонки с машиной №31 – это была BMW M4 GT3 Evo №31 команды Team WRT.

Именно этот экипаж в составе бразильца Аугусту Фарфуса, австралийца Яссера Шанина и, что важно, российского гонщика Тимура Богуславского поднялся на третью ступень подиума, повторив свой лучший результат в сезоне.

В любом случае, несколько неожиданные итоги японского этапа лишь обострили ситуацию в обоих зачётах чемпионата, поэтому окончательная расстановка сил определится только во время финала сезона, который пройдёт 8 ноября в Бахрейне.

