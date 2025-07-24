Оливер Берман: Я стараюсь учиться у напарника

Как и у многих гонщиков, у Оливера Бермана связаны особые воспоминания с трассой в Спа: три года назад здесь он одержал свою первую победу в Формуле 3. Он тогда выиграл субботний спринт, и теперь ему предстоит впервые выступить на этом классическом автодроме в Формуле 1.

Оливер Берман: «Я отлично провёл время между этапами в Сильверстоуне и Спа, в том числе участвовал в Фестивале скорости в Гудвуде. После этого славно отдохнул, ведь мне надо было восстановить силы и подготовиться к двум гонкам, оставшимся до летнего перерыва.

Я очень рад вернуться в Спа, ведь с этой прекрасной трассой у меня связаны хорошие воспоминания – здесь я одержал первую победу в Формуле 3. К тому же у неё такая богатая история, и я уже предвкушаю, как буду искать к ней правильный подход за рулём машины Формулы 1.

В Гудвуде с Эстебаном Оконом, моим напарником, мы обменивались опытом, как крутить «пончики», хотя обычно в Формуле 1 этим заниматься не стоит. Разумеется, на трассе мы подгоняем друг друга, и больше всего меня впечатляет, как Эстебан проводит гонки: он всегда демонстрирует отличный темп, и я стараюсь у него этому учиться.

Уик-энд в Сильверстоуне оставил неоднозначные впечатления. Мы прекрасно провели квалификацию, а комплекс технических новинок, который мы представили на британском этапе, работал именно так, как мы и рассчитывали, но гонка сложилась не лучшим образом. Результат не отражает темп, на который способна наша машина, и во время перерыва между гонками важно было всё объективно проанализировать, в том числе и собственную работу.

Надеюсь, в этот уик-энд в Спа мы сможем в полной мере реализовать тот потенциал, признаки которого проявились на предыдущем этапе».

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