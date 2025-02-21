Зак Браун: Почему бы не пожадничать?

Руководитель McLaren Racing Зак Браун заявил, что в 2025-м у команды максимальная цель – выиграть Кубок конструкторов и занять две верхних строчки в личном зачёте…

Зак Браун: «Наша цель – выиграть чемпионат мира среди конструкторов и пилотов, но почему бы не пожадничать и не занять две верхних строчки в личном зачёте, и пусть Ландо и Оскар решают, кто первый, а кто второй.

Я думаю, и гонщики согласны со мной в том, что нас ждёт эпичный сезон, даже более напряженный, чем в прошлом году. Думаю, мы увидим восемь разных победителей Гран При. В прошлом году их было семь, а побеждали четыре разных команды, а теперь борьба станет ещё острее.

В 2024-м каждый уик-энд, несмотря на то, что четыре лучшие команды всегда были впереди, всегда находился кто-то, кто мог вмешаться в их борьбу. Так что я не удивлюсь, если победителями окажутся гонщики большего числа команд. Нас ждет действительно эпичный сезон».

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