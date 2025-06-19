Росберг: Расселл тормозил, чтобы отомстить Максу

После финиша Гран При Канады пришлось ждать несколько часов, пока в FIA подтвердят результаты. Это было связано с протестом Red Bull Racing на действия Джорджа Расселла. Стюарды протест отклонили, а чемпион 2016 года года Нико Росберг в эфире Sky Sport F1 рассказал, почему Расселл поступил так, как поступил.

Нико Росберг: «Когда ты едешь за автомобилем безопасности и видишь, как Макс Ферстаппен пытается заставить тебя нервничать, занимая всё зеркало, едет рядом с тобой в том месте, куда смотрит зеркало. Это действительно раздражает тебя как гонщика, очень раздражает. И вполне естественная с его стороны реакция:«Знаешь что? Получай, [нехороший человек]!» Так что да, он решил нажать на тормоза, чтобы отомстить Максу.

Я бы не удивился, узнав, что в Red Bull подали апелляцию именно по просьбе Ферстаппена. Макс разозлился, когда Джордж затормозил и попытался подставить его под штраф за обгон за автомобилем безопасности. Игра в кошки-мышки продолжается, и это хорошо!»

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