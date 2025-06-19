Усик отреагировал на циничный ракетный удар россиян по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Орки в очередной раз атаковали территорию Украины, применив БПЛА и ракеты. Больше всего пострадала столица нашей страны, которую враг атаковал в ночь с 16 на 17 июня.

На циничную атаку россиян на столицу Украины отреагировал Александр Усик – известный украинский боксер.

«И снова горит наша земля. Наше небо наполнено не пением птиц, а сиренами тревоги.

Погибли невинные люди. Разрушены семьи, а дети – без домов.

Говорите мир? Но его нет. Вы говорите хватит, но они продолжают бомбить», – написал Усик.

sport.ua