Чемпионат мира

Арена TQL, Огайо

Пачука – РБ Зальцбург 1:2

Голы: Гонсалес 56 – Глух 43, Онисиво 76

Пачука: Морено – Л. Родригес, Габриэл, Перейра, Гонсалес – Монтьель, (Санчес, 87), Педраса (Кеннеди, 55), Палавесино (Хоменченко, 77) – Домингес (Уртадо, 87), Рондон, Кенеди (Баутиста, 77)

Зальцбург: Завешицки – Лайнер, Гаду, Расмуссен, Кретциг (Мельберг, 88) – Бидструп, Зульцбахер (Диабате, 55) – Доржелес, Глух (Дагим, 79) – Э. Байду (Онисиво, 55), Ратков (Вертессен, 55)

Битва немецкого и мексиканского прессинга обещала ответить на вопрос, кто же будет соперничать с "Аль-Хилялем" за вторую позицию в группе H. Получилось ожидаемо весело из-за большого количества переходов владения в высоких зонах. Но совсем не так открыто, как можно было ожидать до старта игры.

В горячей и интенсивной рубке страдало качество исполнения. Ожидаемого перевеса от "Зальцбурга" в организации давления не было. И австрийским вундеркиндам защиты пришлось выдать мощные индивидуальные перфомансы для того, чтобы не оказаться отстающим по итогам первой половины.

18-летний кипер дебютант Кристиан Завешицки с нулём матчей в австрийской Бундеслиге нешуточно удивил опытного Рондона. Сначала взял у экс-форварда "Эвертона" и "Ньюкасла" выход 1 на 1 в контратаке на старте поединка. А затем взял сложный мяч от таргетмена под перекладину после очередного быстрого транзита "Пачуки" в атаку. У мексиканцев также был отличный шанс на корнере, юный хавбек Монтьель нагло прорвался к правому углу вратарской, но кипер очень удачно сократил расстояние и сохранил ворота на замке.

18-летний тинейджер же помог и в атаке. Выпускник ПСЖ Гаду смело покинул линию обороны и пошел в прессинг, который центрбек закончил отбором на чужой трети и запуском первого гола в игре. Зульцбахер отдал Глуху в зону 14, а израильтянин разбавил интенсивный и хаотичный матч каплей чистого спокойствия. Одного центрбека дерзко убрал на замахе, а второго использовал в качестве заслона, спрятав момент удара от голкипера Морено за спиной своего оборонца.

Впрочем, на одном кураже РБЗ далеко не ушел. Браян Гонсалес после перерыва (и более чем часовой паузы в связи с непогодой) нашел чем удивить вратаря-тинейджера. Пробил над стенкой из неочевидной позиции, с которой Завешицки явно ждал кросса. И сравнял счет за 35 минут до конца.

Жару добавляла замена аккурат перед забитым со штрафного. Хайме Лосано перешел на игру в два чистых форвард, и вдобавок к Рондону вышел Кеннеди (вдобавок к вингеру Кенеди). И даже несмотря на забитый свою олл-ин ставку Лосано отменять не собирался, сохраняя атакующий настрой и минимализм в матч-менеджменте. Чего не скажешь о его коллеге Лече, который как раз снял троих перед пропущенным. И остался с ограниченным инструментарием на остаток игры.

Единственная замена Лосано дала серьёзный эффект. Кенеди наскоками атаковал австрийскую оборону, то накручивая по 2-3 оппонента и зарабатывая штрафные. То оттягиваясь в глубину, нарушая коммуникацию защитников – не могли втроем договориться, кто же будет по нему играть.

Но и Леч ответил успешной заменой. И позволила "Зальцбургу" урвать не совсем очевидные 3 очка. Бидструп был единственным, кто выдал топовый перфоманс этим вечером. Явно выделялся на общем уровне, и именно его забег принес успех. Подключился в атаку из глубины, грамотно атаковал коридор между ЛЗ и ЛЦЗ. И идеально навесил на таргетмена Онисиво, головой поставившего точку в матче.

1:2. "Зальцбург" не впечатлил качеством футбола. Зато по итогам первого тура единолично возглавляет непростую группу H, ожидая игры с "Аль-Хилялем" и "Реалом". "Пачука" под конец сумела удивить только именем своего хавбека. Продукт глобализации Сантьяго Хоменченко, родившийся в уругвайском Мерседесе.

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