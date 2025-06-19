Ноттингем. Пятая сеяная Фернандес встретится с Ястремской в четвертьфинале

На турнире WTA 250 в Великобритании состоялся третий игровой день



Ноттингем, Великобритания • 16-22 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Кэти Бултер (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Юлия Путинцева (Казахстан, 4) 6:1, 4:6, 6:4

Линда Носкова (Чехия, 7) – Франческа Джонс (Великобритания, WC) 6:1, 6:3

Лейла Фернандес (Канада, 5) – Кристина Букша (Испания, LL) 6:3, 6:4

Даяна Ястремская (Украина) – Антония Ружич (Хорватия, Q) 6:2, 2:6, 6:4

Ребекка Шрамкова и Линда Носкова впервые сыграют в четвертьфинале турнира на траве в рамках Тура. В целом для словачки это будет седьмой четвертьфинал в карьере, а для чешской теннисистки – 12-й.

Лейла Фернандес сыграет 19-й четвертьфинал за время выступлений в Туре, в том числе третий на травяном покрытии. В прошлом году канадка играла на этой стадии соревнований в Бирмингеме и Истборне. За место в полуфинале Фернандес будет бороться с Даяной Ястремской, которую обыграла в из двух предыдущих встречах – в 2021 году на Олимпиаде в Токио и в 2023 году – в Дохе.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua