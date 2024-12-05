Элина Свитолина – о матче на Уимблдоне, на который вышла с черной лентой: “Это был единичный случай, когда организаторы позволили это сделать”

Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью YouTube каналу Украинской Правды рассказала о своем матче на Уимблдоне, где одела траурную ленточку, об отказе пожимать руку теннисистке сменившей российское гражданство и о сложности матчей против россиянок и белорусок



О черной ленте на Уимблдоне в день обстрела “Охматдета”

“Тогда очень много людей спрашивали меня, что на самом деле произошло. Когда ты живешь в наших реалиях, когда ты украинец, ты знаешь обо всех этих событиях. А люди из других стран, пожалуй, получат в своих новостях где-то 1% информации. Мы знаем, что новостей об Украине становится меньше, а в тех, что есть, может присутствовать определенный фильтр относительно того, что на самом деле происходит. Для меня было очень важно, что мне разрешили выступать с черной лентой. Это был очень единичный случай, когда организаторы позволили это сделать. Мне уже потом говорили, что они не разрешают ничего надевать, потому что у Уимблдона своя история и много своих правил, в том числе и в отношении белой формы. Было очень важно для меня привлечь внимание, но и не только внимание, но и помощь. Для наших людей, для наших детей и чтобы люди услышали. И это реально сработало. Многие спрашивали, как помочь, куда задонатить, что надо сделать. Это очень мощно зашло”.

Об отказе рукопожатия с Аванесян, которая сменила гражданство на армянское и матчах против россиянок и белорусок

“Я не жалела об этом, потому что у меня есть позиция. Если игрок представляла эту страну, если она живет там до сих пор. У нее нет четкой

позиции, она никак не высказывалась ни против россии, ни по поводу хейта против украинцев в Туре… Ничего с ее стороны не было. Для меня это признак, что она из-за финансов решила взять гражданство Армении. Если у тебя нет позиции, у меня отношение не меняется.

Я много раз играла против них, более 20 раз наверное было. Ментально это очень сложно… Когда ты знаешь, что завтра тебе играть против теннисистки, которая не осуждала россию, не поддержала Украину. У нас один или два теннисиста, которые выразили свою поддержку… Поэтому это очень сложно психологически. Ты знаешь, что, видимо, их семья там живет и платят налоги, а потом россия или беларусь приходят и уничтожают наших людей. Это очень больно и очень сложно. Я пытаюсь в голове это вернуть так, чтобы мне это добавляло мотивации выходить и уничтожать их на корте. Много тоже хейта, я уже привыкла к этому, толстая кожа уже есть (улыбается). Но иногда все равно бывает сложно. Это добавляет давления. Но как есть. Для меня это только мотивация двигаться дальше, выигрывать, становиться лучше и еще сильнее”.

О позиции женской теннисной ассоциации WTA

“К сожалению, у нас была не только одна встреча, много встреч, zoom-звонков с членами организации. Они не хотят принимать ни одну из сторон, относятся очень нейтрально. Что с начала войны, что сейчас. У них такая позиция, что все должны быть на равных. Это очень печально. Они не хотят ничего слышать и ничего делать. Не знаю, возможно, есть какие-то финансовые проблемы или они получают деньги, но нам не удалось до них донести информацию, которая есть и с которой надо работать и отстранять россиян и белорусов. Они этого не понимают. Мы говорили, что они популяризируют россию, агрессию, что этому способствует медиа, что люди поддерживают их. Мы все знаем, что они очень любят спорт и проталкивают в пропаганду, а спортсмены становятся лицами всего этого. Мы это видели на парадах, как они их чествуют. Мы говорили о том, что нельзя их допускать. Они это видят немного по-другому. Это обидно, грустно и очень сложно”.

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