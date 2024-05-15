Рим. Киченок и Остапенко потерпели поражение в четвертьфинале

Украинско-латвийская пара выбыла из борьбы на турнире WTA 1000 в Италии
Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвертьфинал
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 6) — Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия) 3:6, 7:5, 5-10
Киченок и Остапенко не удалось улучшить свой результат на турнире в Риме. Напомним, что в прошлом году теннисистки дошли до четвертьфинала.
По ходу сегодняшнего матча Людмила и Елена выполнили два эйса, допустив три двойные ошибки, реализовали пять из восьми брейк-поинтов и проиграли шесть геймов на своих подачах.
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