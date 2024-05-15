Вассёр: Отношения с Вольффом по-прежнему нормальные

Фредерик Вассёр уверяет, что несмотря на предстоящий переход Льюиса Хэмилтона из Mercedes в Скудерию его отношения с Тото Вольффом практически не изменились. Два руководителя соперничающих команд – давние приятели, и до сих пор не было ситуаций, в которых бы их отношения проходили проверку на прочность.

О контракте семикратного чемпиона мира с Ferrari стало известно в феврале, но когда в недавнем интервью газете La Repubblica Вассёра спросили, не привело ли это каким-либо осложнениям, он ответил: «Нет, они по-прежнему нормальные. Когда десять лет назад я пришёл в Формулу 1, мы оба понимали, что в каких-то ситуациях неизбежно станем конкурентами, что такой момент настанет, и это может создать проблемы в наших отношениях.

Но правда и то, что до сих пор мы ни разу не были прямыми соперниками. В прошлом году мы впервые боролись на трассах, но всегда старались не смешивать сферы бизнеса и наши личные дела. В нашем спорте это не всегда просто, и полностью разделять эти вещи довольно сложно».

Впрочем, непохоже, что в этом году у них будут частые поводы для разногласий – вероятно, к счастью для обоих. Mercedes неважно начала сезон, и её гонщикам редко доводится вести принципиальные сражения с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом. За первые шесть гонок команда из Брэкли смогла набрать только 64 очка и пока занимает 4-е место в Кубке конструкторов, лишь на 22 очка опережая Aston Martin.

Ferrari, напротив, выступает достаточно уверенно, у итальянской команды уже 187 очков, и налицо все признаки того, что она будет только набирать обороты. В частности, к своему домашнему этапу в Имоле Скудерия готовит целый комплекс технических новинок, которые позволят ей прибавить и, возможно, сократить отставание от лидеров.

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