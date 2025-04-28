Зак Браун дважды за уик-энд поднимался на подиум

Сегодня на юге Франции в Ле-Кастелле на автодроме Поль-Рикар завершается программа трёхдневного гоночного фестиваля Grand Prix de France Historique, о котором мы рассказывали.

Среди его участников был и Зак Браун вместе со своей командой United Autosports, которая принадлежит ему совместно с Ричардом Дином. Причём исполнительный директор McLaren Racing выступал там не просто в качестве специального гостя, а соревновался наравне со всеми и дважды за уик-энд поднялся на подиум.

В частности, сегодня они с Дином заняли второе место за рулём спортпрототипа Jaguar, в своё время созданного для гонок на выносливость в легендарном классе Group C.

«Великолепный уик-энд на Историческом Гран При Франции! – поделился впечатлениями Браун на своих страницах в социальных сетях. – Сегодня мы заняли 2-е место в гонке Masters Group C – это наш второй подиум в этот уик-энд. Мы выступали на моём Jaguar XJR-9, команда отлично сработала, и я благодарю Ричарда Дина и всех в United Autosports!»

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