Лейкерс в третий раз уступили Миннесоте в плей-офф НБА

Лос-Анджелесу не помогли ни 38 очков Дончича, ни дабл-дабл ЛеБрона

В ночь на 28 апреля состоялись четыре матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс, без участия украинца Алексея Лэня, потерпел третье фиаско в противостоянии с Миннесотой Тимбервулвз (113:116) и в случае поражения в следующем матче выйдет из борьбы за чемпионский титул.

НБА. Плей-офф. Первый раунд

Детройт Пистонс — Нью-Йорк Никс — 93:94 (19:29, 24:21, 28:14, 22:30)

Счет в серии — 1:3

Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс — 116:113 (28:32, 33:26, 23:36, 32:19)

Счет в серии — 3:1

Орландо Мэджик — Бостон Селтикс — 98:107 (29:32, 19:21, 27:26, 23:28)

Счет в серии — 1:3

Милуоки Бакс — Индиана Пэйсерз — 103:129 (24:30, 28:33, 32:38, 19:28)

Счет в серии — 1:3

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