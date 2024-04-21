Прев’ю Першого Раунду ПЛЕЙ-ОФ НБА 2024. Бостон Селтікс — Маямі Хіт

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Селтікс (1 місце) — Хіт (8 місце)

Сезонна серія 3:0 на користь Селтікс

Боюсь, що ми не побачимо очікуваної нами змагальної складової.

В матчі плей-ін проти Філадельфії, Джиммі Батлер зазнав ушкодження зв'язок коліна, через що пропустить наступні 3 тижні. Вважайте, що він офіційно пропустить перший раунд.

Я хоч і намагаюсь вірити в чудеса, але для того, щоб Маямі без Батлера перемогли ТАКИЙ Бостон, які ще й мають зуб на Хіт через поразку в минулорічному плей-оф, потрібне не просто чудо, а якась чорна магія.

Прогноз : прохід Селтікс 4:0

Фактори серії :

📍 Ерік Споельстра. Тренер Маямі вже давно визнається "Кращим Тренером" Ліги, хоч і без офіційного визнання в плані щорічних голосувань, нагород та тому подібних відзнак.

Відсутність Батлера не означатиме, що Маямі складуть руки. Тим паче, що Споельстра неодноразово показував, що він здатний бути якщо не Ісусом, то як мінімум якимось Некромантом, оживляючи та даруючи кар'єри гравцям, яких, в кращому випадку, ти ніколи не чув.

Ерік Споельстра дуже часто вдається до різноманітних тактичних хитрощів. Одним з його улюблених методів боротьби проти талановитіших команд, є зональна оборона. Яка, в теорії, мала б добре праювати проти Селтікс… якщо б у них не було Крістапса Порзінгіса. З приходом латвійця, а також з наявною цілою низкою гравців, здатних добре кидати з-за дуги, здається, що саме цей тип оборони, може більше нашкодити, ніж допомогти.

Отже, потрібно буде шукати інші шляхи для успіху. Особисто для себе шукатиму задоволення від перегляду серії саме в цьому — в спробах Споельстри знайти щось, що працює.

📍 Заділ на майбутнє. Можливо це не час і не місце для подібних експериментів. Тим паче, якщо ми говоримо про плей-оф, де мені може стати зовсім незручно, якщо щось піде не так для моїх фаворитів. Але, ця серія може стати непоганою підготовкою для бачення майбутнього Маямі.

По-перше, якщо відновиться Террі Розір, ми зможемо подивитись та оцінити його зв'язку з Тайлером Хірро. Чи є у неї взагалі майбутнє. Оскільки, як на мене, придбання Розіра — це свого роду сигнал для Хірро, що його час в Маямі добігає кінця.

По-друге, дати волю Хайме Хакезу. Молодий, перспективний новачок команди, вже у своєму дебютному плей-оф, може наповнитись дорогоцінним для себе досвідом, адже протистоятиме форвардам найвищого класу — Брауну та Тейтуму. Звісно, ніхто від нього не вимагатиме, щоб він вийшов з цього протистояння переможцем, але досвід безцінний. Як і уроки, що можна буде винести з цього матчапу.

По-третє, чи є у Бема Адебайо майбутнє в якості шутера з-за дуги. Неозброєним оком помітно, що Адебайо, Споельстра, шукають способи як покращити гру центрового, розширити арсенал атакувальних спроможностей. Як на мене це дуже хороший шлях, на якому вони можуть знайти успіх.

Так, за перші 6 сезонів в НБА, Бем викинув 62 трьохи, влучивши 8 з них. Цього сезону, він кинув 42 трьохи, влучивши 15. З робочим, як на мене % влучань — 35.7%.

Так, за попередні 5 сезонів в плей-оф, він кинув всього 6 трьох, не влучивши жодної. Зможе розмочити рахунок вже цієї серії?

📍 Святослав Михайлюк. Очевидно найважливіший фактор серії, найважливіша складова механізму Селтікс, в їх потенційному, чемпіонському сезоні!

Відкидаючи жарти в сторону й справді сподіватимусь, що якщо Бостон і виграють чемпіонат, Михайлюку вдасться внести свій вклад в перемогу колективу.

Шкода, що в плей-оф не зміг потрапити Олексій Лень. Тоді б цей сезон став історичним для українського баскетболу під егідою НБА, оскільки — вперше в історії, одночасно два українці могли б виступати в плей-оф найсильнішої Ліги Світу! Але, доведеться почекати мінімум рік.

pics from : nba.com

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