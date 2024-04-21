30 побед без поражений. Барбоса выиграл по очкам соглавный бой в Нью-Йорке

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В ночь с 20 на 21 апреля в Бруклине, Нью-Йорк (США) проходит вечер бокса под эгидой промоутера Эдди Хирна и его компании Matchroom Boxing.

В соглавном бою в лимите суперлегкого веса (до 63,5 кг) на ринг вышли американец Арнольд Барбоса (новый рекорд: 30–0, 11 КО) и ирландец Шон Маккомб (18–2, 5 КО)

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По итогам 10 раундов мнение судей разделилось: 98–92 Маккомб, 96–94 Барбоса, 97–93 Барбоса.

Арнольд Барбоса одержал 30-ю победу на профи-ринге (без поражений) и защитил пояс WBO Inter-Continental.

Главным событием шоу станет 12-раундовый поединок двух американцев: Девин Хэйни (31–0, 15 KO) против Райана Гарсии (24–1, 20 KO). На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе, которым владеет Хейни.

Барбоса рискует в бою с Маккомбом. Ирландец может стать сюрпризом

Арнольд Барбоса (США) – Шон Маккомб (Ирландия) – SD 10 (92–98, 96–94, 97–93)

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