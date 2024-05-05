Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере

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В ночь с 4 на 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) прошел большой чемпионский бой.

В главном 12-раундовом поединке на ринге сошлись мексиканцы Сауль Альварес (60–2–2, 39 KO) и Хайме Мунгия (43–0, 34 KO).

Канело защищал абсолютный титул – пояса чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO в суперсреднем весе.

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На взвешивании Сауль Альварес показал вес 75.65 кг (166,8 фунтов), а Хайме Мунгия – 75.93 кг (167,4 фунтов).

Бой проходил с некоторым преимуществом Канело. Он даже отправил соперника в нокдаун в 4-м раунде, и рефери отсчитал.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Саулю Альваресу: 117–110, 116–111, 115–112. Это его 61-я победа в карьере. Канело защитил абсолютный титул чемпиона мира, владея поясами по всем 4 основным версиям.

После 43 побед Хайме Мунгия потерпел первое поражение в карьере. Не исключено, что он попросит провести реванш.

В андеркарде зрители увидели несколько интересных поединков. Американец Марио Барриос по очкам победил аргентинца Фабиана Майдану (116–111, 116–111, 116–111) в бою за временный пояс WBC в полусреднем весе.

Литовец Эймантас Станионис решением судей выиграл у Габриэля Маэстре из Венесуэлы (119–109, 118–110, 117–111) и защитил пояс WBA в полусреднем весе. В поединке двух американцев Брэндон Фигероа нокаутировал Джесси Магдалено в 9-м раунде и защитил временный пояс WBC в полулегком весе.

ВИДЕО. Как Сауль Альварес отправил в нокдаун Хайме Мунгию

Сауль Альварес (Мексика) – Хайме Мунгия (Мексика) – UD 12 (117–110, 116–111, 115–112)

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